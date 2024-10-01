Легенда сцены и экрана: вспоминаем лучшие образы Олега Басилашвили в честь его 90-летия

Олег — для театра и для кино, вообще для мира артистов знаковое имя, можно сказать, даже священное. Ефремов, Табаков, Даль, Янковский, Борисов — ну разве я не прав? Такие люди в нашем кооперативе! И вот еще один Олег отметил на днях свое 90-летие (ого!) — Олег Валерианович Басилашвили.