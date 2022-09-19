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За неделю на дорогах Приангарья покалечились более 20 человек

ГУ МВД РФ по Иркутской области известило о некотором улучшении дорожной обстановки. С 12 по 18 сентября 2022 года на дорогах Иркутска и Иркутского района произошло 20 дорожно-транспортных происшествий, в которых пострадало 18 взрослых и 7 детей.

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