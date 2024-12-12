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Закон, порядок, государство

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В День Конституции сотрудники УМВД России по Ярославской области вместе с общественниками приняли участие в церемонии вручения паспортов юным ярославцам

12 декабря в большом зале мэрии г. Ярославля состоялось торжественное событие: символично в День Конституции первые паспорта гражданина Российской Федерации получили более 30 молодых жителей г.

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