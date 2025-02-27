Forza Horizon 5 примчится на PS5 в апреле — дата выхода и улучшения для PS5 Pro Издательс...

Forza Horizon 5 примчится на PS5 в апреле — дата выхода и улучшения для PS5 ProИздательство Xbox Game Studios и разработчики из британской студии Playground Games рассекретили дату старта своей гоночной аркады с открытым миром Forza Horizon 5 на PS5.
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