Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает Луну принадлежащей Соединенным Штатам. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети Truth Social.
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- ЮГ Чеченцев депортир...
- Чеченцев депортир...
".. Если только захочу и луну я проглочу". А не подавится пендос? Помнится в сказке Корнея Чуковского "Краденое солнце" крокодил от нашего медведя знатно пизд*лей отхватил. Так, что пусть почитает наших классиков, а затем молчит в тряпочку.