Страна и люди
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Страна и люди

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Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Трамп заявил, что Луна принадлежит США

Глава Белого дома Дональд Трамп заявил, что считает Луну принадлежащей Соединенным Штатам. Об этом он написал на своем аккаунте в соцсети Truth Social.

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Новый комментарий от пользователя
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ВАРЯГ РУС

".. Если только захочу и луну я проглочу". А не подавится пендос? Помнится в сказке Корнея Чуковского "Краденое солнце" крокодил от нашего медведя знатно пизд*лей отхватил. Так, что пусть почитает наших классиков, а затем молчит в тряпочку.