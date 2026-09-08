China’s Crude Buying Rebounds as Fuel Exports Jump 29%

China’s crude oil imports rose for the second consecutive month in August as refiners turned to additional non-Middle Eastern supply and boosted overseas fuel shipments amid eased export restrictions.
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