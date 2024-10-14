Тулу захватят сильные осадки и гололедица

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 14 октября на территории Тульской области ожидаются осадки местами сильные (дождь, мокрый снег), местами гололед, на дорогах местами гололедица.
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