Тулу захватят сильные осадки и гололедица

По информации Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды в ближайшие 1-3 часа с сохранением до конца суток 14 октября на территории Тульской области ожидаются осадки местами сильные (дождь, мокрый снег), местами гололед, на дорогах местами гололедица.