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Аргументы и Факты

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В Астраханской области утонул 91-летний рыбак

В Астраханской области утонул 91-летний рыбак

В Астраханской области в канале обнаружили тело 91-летнего рыбака, сообщает АБН24.По информации СМИ, тело в воде канала Яндыковский на территории Лиманского района заметил очевидец и сообщил об этом на Астраханскую спасательную станцию ГКУ «Волгоспас».

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