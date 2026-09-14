В Китае запустили крупнейшую в мире систему хранения энергии в соляных пещерах

Система хранения энергии в виде сжатого воздуха / © CMG В состав комплекса входят два энергоблока. Проведенные пусконаладочные испытания в полном объеме подтвердили стабильность работы оборудования и всех основных систем.
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