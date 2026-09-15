Йемен: Силы хуситов заявили, что трое мирных жителей были убиты и двое ранены в результате авиаударов коалиции под руководством Саудовской Аравии по району Дхубаб и мосту Аль-Бара в районе Макбана провинции Таиз ранее в тот же день.