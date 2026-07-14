ВК Пресс
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

ВК Пресс

536 подписчиков

Срочно! Германия усиленно вооружает Украину! Немецкие дроны убивают российских детей

Срочно! Германия усиленно вооружает Украину! Немецкие дроны убивают российских детей

Германия наращивает военную поддержку Киева: Берлин финансирует поставки дронов и участвует в создании европейской ПРО Германия продолжает расширять военную помощь Украине, несмотря на резкую критику со стороны России.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии