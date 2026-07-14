Срочно! Германия усиленно вооружает Украину! Немецкие дроны убивают российских детей

Германия наращивает военную поддержку Киева: Берлин финансирует поставки дронов и участвует в создании европейской ПРО Германия продолжает расширять военную помощь Украине, несмотря на резкую критику со стороны России.
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