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Полуголые иждивенки - атрибут современности

Полуголые иждивенки - атрибут современности

Все стараются выжить. Мужики, женщины. Женщине легче выжить с помощью мужчины. И тут проблема. Заарканить и взять под контроль – тяжело! Мужики очень привередливы.

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Комментарии
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Вадим Кузнецов
Век монетизации. Все можно монетизировать. Например, дамскую внешность, анатомию. Физиологию. И кто сказал &quot;проститутки&quot;?! Именно про таких женщин некий известный экономист заметил: &quot;покупка нецелесообразна, рекомендуется аренда&quot;
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sylpfide sylpfide
Вы считаете, что только барышни таки попадаются ан нет и мужчин выше крыши таких же. Сватался ко мне один перец - выдвинул сразу условие: &quot; продай свою квартиру и купи в Подмосковье или Калининграде, я там хочу жить&quot; А меня кто то спросил, а хочу я уезжать из своего города, где у меня все налажено, есть друзья и родственники. Тогда он же предложил. что надо срочно расписаться, а то вдруг со мной что-то случится и мои родственники выставят его из квартиры. Все хороши.
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cvyurij Цветков
Капитализм - устаревший уклад жизни с целью иметь бабло. Он предназначен для беззаботной и, якобы, счастливой жизни кучки богатейших людей. А на самом деле счастливые люди стремятся к общению и помощи друг другу. И деньги не на первом плане.
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