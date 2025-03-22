Полуголые иждивенки - атрибут современности

sylpfide sylpfide

Вы считаете, что только барышни таки попадаются ан нет и мужчин выше крыши таких же. Сватался ко мне один перец - выдвинул сразу условие: " продай свою квартиру и купи в Подмосковье или Калининграде, я там хочу жить" А меня кто то спросил, а хочу я уезжать из своего города, где у меня все налажено, есть друзья и родственники. Тогда он же предложил. что надо срочно расписаться, а то вдруг со мной что-то случится и мои родственники выставят его из квартиры. Все хороши.