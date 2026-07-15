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Царьград

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Доллар и евро повысились на российском рынке до максимума июля 2026

Доллар и евро повысились на российском рынке до максимума июля 2026

На российском межбанковском рынке курс доллара превысил 78 рублей, а евро — 89 рублей. Это первые столь высокие показатели с 6 июля 2026 года, свидетельствуют данные торгов, зафиксированные по состоянию на 12:10 мск.

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