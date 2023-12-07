Так просто, а мы собирались менять стеклопакет: что делать, чтобы окна перестали потеть

Вид заснеженной улицы из окна — лучший спонсор новогоднего настроения. Проблема только в том, что из-за перепадов температуры на стекле нередко появляются капли влаги, которые потом замерзают в толстую корку льда и перекрывают вид на улицу.
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