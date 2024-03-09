Полянский: Утечка разговора военных ФРГ подтверждает след Запада в атаках ВСУ

Слитый в Сеть разговор высокопоставленных офицеров вооруженных сил Германии доказывает тот факт, что западные советники, находящиеся на Украине, помогают бойцам вооруженных сил Украины (ВСУ) выбирать цели для ударов.
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