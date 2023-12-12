Правительство России временно запретило экспорт твердой пшеницы до 31 мая

Правительство России объявило о введении временного запрета экспорта твердой пшеницы.Власти сообщили, что это решение направили на обеспечение продовольственной безопасности ради поддержания стабильной ситуации с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.