Правительство России временно запретило экспорт твердой пшеницы до 31 мая

Правительство России объявило о введении временного запрета экспорта твердой пшеницы.Власти сообщили, что это решение направили на обеспечение продовольственной безопасности ради поддержания стабильной ситуации с ценами на продукцию из твердой пшеницы на внутреннем рынке.
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