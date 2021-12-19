Хакнем

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Я узнала, что утонуть можно не только в воде, но и в стоге сена: уроки сельской жизни

Я узнала, что утонуть можно не только в воде, но и в стоге сена: уроки сельской жизни

Источник: pinterest.ru Я и моя бабушка Художник Юрий Кузякин Пост подписчика Хакнем для рубрики #хакнем_посты ( в этой рубрике размещаются посты наших подписчиков)Часть 3Летними вечерами и в глубоких сумерках, когда небо все было усыпано яркими звёздами, в наступившей тишине начинали свои концерты сверчки и лягушки, я сидела на крыльце дома и смотрела в высокое тёмное небо, на млечный путь и слушала этот удивительный мир без людей.

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