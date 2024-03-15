Макрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте AlexCoderМакрон заявил, что Франция сможет противостоять России в конфликте AlexCoder Риторика француза становится все жестче Эскалация ситуации на международной арене продолжается.
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