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Новосибирск заключил соглашение с проектировщиками метро из Белоруссии

Новосибирск заключил соглашение с проектировщиками метро из Белоруссии

Минские специалисты помогут с проектированием новых линий и станций подземки.На полях форума "Технопром", в первый же день, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Минскметропроект" из Белоруссии.

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