Новосибирск заключил соглашение с проектировщиками метро из Белоруссии

Минские специалисты помогут с проектированием новых линий и станций подземки.На полях форума "Технопром", в первый же день, мэр Новосибирска Максим Кудрявцев подписал соглашение о сотрудничестве с компанией "Минскметропроект" из Белоруссии.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии