Минтранс Приморья пытается заставить работать подрядчика ремонта дороги в Андреевке

Регулировщики будут работать на ремонтируемой дороге на подъезде к селу Андреевка в Хасанском округе — сейчас она перекопана и фактически брошена подрядчиком, на въезде/выезде в курортное село собираются внушительные автомобильные пробки.
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