Владелец подставного счёта расплатится за крупный обман орловского агрария

Новодеревеньковский районный суд Орловской области пресёк цепочку нелегального обогащения, обязав владельца банк-карты (так называемого «дроппера») вернуть пострадавшему аграрию 920 тысяч рублей, переведённых за несуществующие сельхозшины.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии