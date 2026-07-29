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Владелец подставного счёта расплатится за крупный обман орловского агрария

Владелец подставного счёта расплатится за крупный обман орловского агрария

Новодеревеньковский районный суд Орловской области пресёк цепочку нелегального обогащения, обязав владельца банк-карты (так называемого «дроппера») вернуть пострадавшему аграрию 920 тысяч рублей, переведённых за несуществующие сельхозшины.

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