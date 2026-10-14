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ГТРК Татарстан

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Почти 110 тысяч школьников Татарстана проверили знания на олимпиаде по безопасности дорожного движения

На образовательной платформе Учи.ру проходит Всероссийская онлайн-олимпиада «Безопасные дороги». К настоящему времени к ней присоединились 109 807 учащихся Татарстана.

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