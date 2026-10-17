ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Московскому порталу "Наш город", с помощью которого жители решают многие бытовые вопросы, связанные, например, с уборкой территорий, работой общественного транспорта, ремонтом лифтов, содержанием подъездов и благоустройством дворов, исполнилось 15 лет.
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