ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов Московскому порталу "Наш город", с помощью которого жители решают многие бытовые вопросы, связанные, например, с уборкой территорий, работой общественного транспорта, ремонтом лифтов, содержанием подъездов и благоустройством дворов, исполнилось 15 лет.