Информационный ...
По городам и странамБлогКолонки
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Информационный марафон - стартуем

22 459 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Горшков
    Так надо извлечь из этого ВЫГОДУ !!! У нас сейчас Президент, занимавшийся восточными единоборствами, главный принцип ...Россия и США сраз...
  • Вадим Лебедев
    Как же их, от правды-то - крутит и корёжит...Выдворить россиян...
  • Nik Nik
    Не понял, усомнившийся, это кто?"Разве мы побежда...

Мечтам НАТО не суждено сбыться. Россия не допустит их присутствия в Одессе

Мечтам НАТО не суждено сбыться. Россия не допустит их присутствия в Одессе

Присутствие НАТО в Одессе будет представлять прямую угрозу для России. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что европейцы положили глаз на Одессу и Львов и вынашивают в отношении них свои планы, которые "напоминают военную интервенцию войск Антанты" в период Гражданской войны в России 1917-1922 годов.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх