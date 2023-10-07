Американские СМИ о выступлении Путина на Валдае: президент России посоветовал Западу протереть глаза

Американские СМИ обратили пристальное внимание на выступление Путина на Валдайском форуме. Особое беспокойство в США вызвала новость об успешном испытании ракеты "Буревестник", а также возможный отзыв ратификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний.
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