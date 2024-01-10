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Украинский пропагандист: Массовое производство минометных мин смогло бы нивелировать дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ

Украинский пропагандист: Массовое производство минометных мин смогло бы нивелировать дефицит артиллерийских снарядов в ВСУ

По мнению украинского пропагандиста Юрия Бутусова (*внесен в перечень террористов и экстремистов), значительное количество задач, выполняемых на передовой артиллерией, можно выполнять, задействовав минометы, однако при этом на Украине отсутствует собственное производство минометных мин.

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