«Сын врага народа»: какой факт биографии скрывал Савелий Крамаров

Выдающийся советский актёр Савелий Крамаров за свою жизнь сыграл в 70 фильмах. Зрители помнят его по ролям в «Джентльмены удачи», «Неуловимые мстители», «Друг мой, Колька», «Двенадцать стульев», «Большая перемена», а также американским кинолентам «Вооружён и опасен», «Возвращение Моргана Стюарта», «Красная жара».