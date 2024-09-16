Датской компании дали кредит ЕС в €20 млн на производство суррогатов мяса

€20 млн (2,05 млрд руб.) в виде долгового финансирования получил от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) датский стартап Matr Foods, специализирующийся на суррогатах мяса, 16 сентября сообщает сетевое издание Green Queen.
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