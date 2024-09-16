smi.today
СМИ России
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

smi.today

4 605 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Зарубкин
    В 1948 году еврейские террористы из организации Иргун уничтожили арабское поселение Дейр-Ясин в Палестине вместе со в...ЦАХАЛ за неделю у...
  • Maxim
    Кто же делает петлю Нестерова - на лодке..Названа самая вер...
  • Maxim
    Отменить помидоры оттуда..ВСУ использовали ...

Датской компании дали кредит ЕС в €20 млн на производство суррогатов мяса

Датской компании дали кредит ЕС в €20 млн на производство суррогатов мяса

€20 млн (2,05 млрд руб.) в виде долгового финансирования получил от Европейского инвестиционного банка (ЕИБ) датский стартап Matr Foods, специализирующийся на суррогатах мяса, 16 сентября сообщает сетевое издание Green Queen.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх