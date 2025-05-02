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Мы из Советского Союза

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Бунт на корабле?

Бунт на корабле?

После того, ка прошла проверка в бане, куда не пускали местных, поскольку считали собственной территорий, поднялся шум, как вы знаете, вплоть до того, что вызвали нашего посла на ковер и махали потными кулачками  вручили ноту протеста.

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Комментарии
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Silver Kont
Какая-то странная у татупедов любовь к черножопым,  о своих пенсионерах, детях и инвалидах так не заботятся....
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1 д.
Модест
Откуда только вылазят эти алёны аршиновы и как они в думу пролезают?! Там есть нормальные депутаты или сплошь такое отребье?
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22 час.
Светлана Митленко
По спискам пролазят. И нормальные есть, но их меньшинство.
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12 час.
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