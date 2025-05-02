После того, ка прошла проверка в бане, куда не пускали местных, поскольку считали собственной территорий, поднялся шум, как вы знаете, вплоть до того, что вызвали нашего посла на ковер и махали потными кулачками вручили ноту протеста.
Бунт на корабле?
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
Silver Kont
Какая-то странная у татупедов любовь к черножопым, о своих пенсионерах, детях и инвалидах так не заботятся....
Ответить
1 д.
Модест
Откуда только вылазят эти алёны аршиновы и как они в думу пролезают?! Там есть нормальные депутаты или сплошь такое отребье?
Ответить
22 час.
Светлана Митленко
По спискам пролазят. И нормальные есть, но их меньшинство.
Ответить
12 час.
Свежие комментарии