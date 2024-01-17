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Очередной порыв на теплосети в Краснодаре: уже устранен, без тепла были почти 1200 квартир

Очередной порыв на теплосети в Краснодаре: уже устранен, без тепла были почти 1200 квартир

Только вчера сообщили завершении ремонта по Ставропольской, как уже через час стало известно о прорыве на теплотрассе по Уральской.

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