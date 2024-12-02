Погода на 2 декабря 2024 года в Крыму и Севастополе: воздух прогреется до 10 градусов

2 декабря на Крымском полуострове опасные метеорологические явления не ожидаются.«В первые дни календарной зимы погода будет определяться юго-западной периферией антициклона, преимущественно без осадков», - отметили в региональном гидрометеоцентре.
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