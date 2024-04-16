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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Василевский пропустил 4 шайбы во 2-м матче подряд. Он отразил 30 из 34 бросков «Баффало»

«Тампа» проиграла «Баффало» (2:4) в регулярном чемпионате НХЛ.  Российский вратарь «Лайтнинг» отразил 30 из 34 бросков по своим воротам.

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