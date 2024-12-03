Минпромторг: в России выросли продажи новых легковых автомобилей

С января по ноябрь текущего года в стране было продано 1 689 877 автомобилей всех типов.В прошлом месяце в России продажи новых легковых автомобилей выросли на 12,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составили 134 218 единиц.
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