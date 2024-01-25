В Архангельской области проходит чемпионат «Юный мастер»

В региональном конкурсе профмастерства среди воспитанников детских садов приняли участие 68 детейВ компетенции «Инженерно-строительное дело» приняли участие семь ребят из Архангельска, Северодвинска, Новодвинска, Коноши, Котласа, Мирного и Приморского округа.
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