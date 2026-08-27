Парню грозит до 4 лет колонии за татуировку. По версии следствия, 22-летний житель Колосовского района, находясь в местном магазине, демонстрировал продавцу татуировку на своей руке.
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Парню грозит до 4 лет колонии за татуировку. По версии следствия, 22-летний житель Колосовского района, находясь в местном магазине, демонстрировал продавцу татуировку на своей руке.
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