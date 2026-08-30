Пассажирский теплоход сел на мель в Ярославской области

Судно следовало из Углича в Ярославль, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль село на мель в акватории реки Волги.
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