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Пассажирский теплоход сел на мель в Ярославской области

Судно следовало из Углича в Ярославль, сообщила Северо-Западная транспортная прокуратура. "По предварительным данным, судно рейса Углич – Рыбинск – Тутаев – Ярославль село на мель в акватории реки Волги.

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