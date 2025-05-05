Новые льготы для ОПК, Украина лишится всех БПЛА, лазейка США: что дальше?

Депутат Яна Лантратова предложила упростить получение звания «Ветеран труда», Вашингтон и Киев могут обмануть Россию по Крыму, Украина может остаться без БПЛА — такие темы сегодня, 4 мая 2025 года, оказались наиболее обсуждаемыми в СМИ.