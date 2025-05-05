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Добрый Мир

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  • Лев Добрый
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Новые льготы для ОПК, Украина лишится всех БПЛА, лазейка США: что дальше?

Новые льготы для ОПК, Украина лишится всех БПЛА, лазейка США: что дальше?

Депутат Яна Лантратова предложила упростить получение звания «Ветеран труда», Вашингтон и Киев могут обмануть Россию по Крыму, Украина может остаться без БПЛА — такие темы сегодня, 4 мая 2025 года, оказались наиболее обсуждаемыми в СМИ.

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