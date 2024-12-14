Узбекистан утвердил новую должность в российском посольстве

Узбекистан ввел должность представителя МВД в посольстве в России Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении должности представителя МВД в посольстве республики в России, соответствующий документ опубликован в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.