Узбекистан утвердил новую должность в российском посольстве

Узбекистан ввел должность представителя МВД в посольстве в России Президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев подписал указ о введении должности представителя МВД в посольстве республики в России, соответствующий документ опубликован в Национальной базе данных законодательства Узбекистана.
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