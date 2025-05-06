Пьяный побег: водитель-нарушитель задержан после ночной погони

Мужчина пытался избежать проверки и скрывался от полиции, игнорируя требования об остановке.В ночь со 2 на 3 мая сотрудники ДПС заметили автомобиль ВАЗ-2115, водитель которого пытался отчаянно избежать проверки.
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