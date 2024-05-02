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Ответ на пост «Не вписался в эпоху: Фридрих II Штауфен»

Ответ на пост «Не вписался в эпоху: Фридрих II Штауфен»

﻿﻿Не могу не отреагировать на эту статью, в которой автор называет Фридриха Гогенштауфена «чудаком». Несмотря на то, что он был одним из великих монархов Средневековья, прожил очень славную жизнь и был, вероятно, самым могущественным правителем Европы того времени, под его руководством Священная Римская империя находилась на пике своего могущества.

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