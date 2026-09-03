«Деметра-Холдинг» и Центр Развития Портовой Инфраструктуры планируют построить зерновой терминал в порту Суходол

В рамках Восточного экономического форума ООО «Деметра-Холдинг» и АО «ЦРПИ» подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве, предусматривающий совместную проработку проекта строительства зернового терминала на территории ООО «Морской порт «Суходол».
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