Новосибирская крановщица борется за 10 миллионов в реалити-шоу

Евгения Генекер, 40-летняя девушка из Новосибирска, работает машинистом башенного крана. Она приняла участие в экстремальном реалити-шоу «Работяги» на телеканале «Пятница» и поборется за 10 миллионов рублей.
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