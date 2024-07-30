Больше 20 военнослужащих были ранены во время протестов в Венесуэле

Каракас. Венесуэла. После президентских выборов в Венесуэле вспыхнули массовые беспорядки. В столкновениях с митингующими ранения получили 23 военнослужащих, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.
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