Больше 20 военнослужащих были ранены во время протестов в Венесуэле

Каракас. Венесуэла. После президентских выборов в Венесуэле вспыхнули массовые беспорядки. В столкновениях с митингующими ранения получили 23 военнослужащих, пишет «Российская газета» со ссылкой на слова министра обороны страны Владимира Падрино Лопеса.