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Открыт прием заявок к участию в межэтническом празднике "Сабантуй"!

Открыт прием заявок к участию в межэтническом празднике "Сабантуй"!

Традиционное яркое событие лета соберет жителей и гостей столицы 17 июня ! Главной площадкой праздника станет городской парк Салехарда, где пройдут ключевые мероприятия праздника – торжественное открытие с участием представителей национальных диаспор, конкурс красавиц «Сабантуй Гузәле», фестиваль национальной кухни «Вкусный Сабантуй», конкурсно-игровая программа и большое количество национальной музыки и народных песен! Ждем ваши заявки на участие в конкурсе красавиц «Сабантуй Гузәле» и в фестивале национальной кухни "Вкусный Сабантуй".

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