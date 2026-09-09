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AntennaDaily

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Lexus NX: новая роскошь начинается с тишины

Lexus NX: новая роскошь начинается с тишины

У хорошего автомобиля есть характер. У нового Lexus NX — еще и настроение. Представленный 1 сентября кроссовер стал заметно технологичнее, тише и взрослее, сохранив при этом ту самую визуальную дерзость за которую NX полюбили еще со времен своего первого появления.

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