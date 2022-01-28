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Пропавшую в Приморье в 2015 году женщину нашли

Пропавшую в Приморье в 2015 году женщину нашли

Об этом рассказали представители приморского «Примпоиска». Они уточнили, что жительница Уссурийска перестала выходить на связь в ноябре 2015 года — не отвечала на звонки и сообщения родственников, о её местонахождении ничего не было известно.

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