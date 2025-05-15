В Петербурге суд вынес приговор мужчине за нанесение ножевого ранения с летальным исходом

Это произошло на улице Турку Прокуратура Фрунзенского района Петербурга подтвердила обвинение в уголовном деле против мужчины, который был признан виновным по части 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).