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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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GOATS сыграет с AVG, Pena Team – против «Родины Медиа» в четвертьфиналах Media Basket

19 ноября, воскресенье GOATS – AVG, начало в 18:30 Sayonara Boys – B1Box, начало в 19:25 Flava – Players Club, начало в 20:45 Pena Team – «Родина Медиа», начало в 21:25 Примечание: время начала матча – московское.

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