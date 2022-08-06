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«Препараты перестают действовать»: что известно о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк

«Препараты перестают действовать»: что известно о критическом состоянии Анастасии Заворотнюк

К сожалению, последние три года жизни Анастасии Заворотнюк прошли в страшных мучениях. Артистка узнала о четвертой стадии рака и приложила максимум усилий, чтобы победить страшное заболевание.

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