Открытый интерес к биткоинам упал после достижения рекордных значений

Торговля опционами на биткоины (BTC) на криптобирже Deribit стала невероятно популярной. Показатель условного открытого интереса (OI) к этой криптовалюте достиг рекордных $15,1 млрд в конце прошлой недели, но затем снизился.
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